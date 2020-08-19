Цими вихідними, 22-23 серпня відбудеться ювілейний Львівський півмарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online. Через пандемію багатотисячний забіг відбудеться в онлайн-форматі, повідомляє компанія-організатор Run Ukraine.

Забіги в онлайн-форматі набули популярності серед любителів спорту під час карантину. Такі забіги проходять без масового старту та скупчення людей, а отже, не порушують умов карантину. Кожен охочий в день заходу виходить на пробіжку – за будь-яким зручним для нього маршрутом – і на фініші отримує медаль.

Так, пробігти Львівський півмарафон можна навіть за межами Львова, і навіть України. 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online, окрім України, бігтимуть ще у 21 країні: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Білорусі, Великій Британії, Грузії, Естонії, Іспанії, Кубі, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Угорщині та Чехії.

“Усі, хто готувався до Львівського півмарафону, очікували на стартовий постріл, масовий старт у центрі Львова та волонтерів з медалями на фініші. Усе це буде, але не цього року. Цьогоріч від кожного бігуна залежить те, яким стане його особистий Львівський півмарафон. Хтось приїде з іншого міста, щоб пробігти його саме тут, у Львові. Хтось покличе друзів, які натягнуть фінішну стрічку та вдягнуть йому на шию медаль. Кожен буде бігти про своє, за своєю власною причиною і за покликом серця”, – вважає генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Титульним партнером забігу незмінно залишається компанія “Молокія”.

“Символічно, що забіг, присвячений культурній столиці України, проходить саме в День Державного Прапора України, 23 серпня. Де б бігуни не були – кожен з них так чи інакше бігтиме з серцем у місті Лева, і відстань не матиме ніякого значення. Бігти разом – це не обов’язково бути поряд, потрібно просто бути об’єднаним бігом, – переконана директор з маркетингу компанії “Молокія” Юлія Демчик. – 5-й рік поспіль ми, компанія “Молокія”, підтримуємо біговий рух в Україні, і на власному прикладі показуємо: щоб бути здоровим, потрібно займатися спортом та правильно харчуватися. Ми щасливі, що саме ця ідея об’єднає тисячі учасників у різних куточках світу”.

До бігового свята приєднаються і відомі артисти, блогери та лідери думок. 22-23 серпня на старт MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online вийдуть телеведучі Марічка Падалко, Олександр Попов, Слава Варда, учасниця гурту А.Р.М.І.Я. Світлана Сафронова, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, тренерка та письменниця Марі Карачина.

Також у забігу візьмуть участь заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Щоб приєднатися до Львівського півмарафону та здобути дизайнерську медаль, не потрібно бути професійним спортсменом – достатньо мати бажання та трохи вільного часу 22-23 серпня.

У день заходу потрібно вийти на пробіжку, увімкнувши будь-який біговий додаток на телефоні. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://lvivhalfmarathon.org/