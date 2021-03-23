Львівщина переходить у «червону зону»: що заборонено з 25 березня

Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) встановила з 25 березня червоний рівень епідеміологічної небезпеки на Львівщині через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Так, відповідно до показників, за якими визначають регіони зі значним поширенням коронавірусу, рівень госпіталізацій у Львівській області останні три дні становить від 61,5 до 65,2 на 100 тисяч населення (при нормі 60), а коефіцієнт виявлення нових хворих – від 26 до 26,8% (при нормі 20%).

Таким чином, у червоній зоні, де встановлюють жорсткий карантин, опинилися вже вісім областей та Київ.

Зазначимо, що міська рада Львова та Львівська ОДА оголосили жорсткий карантин у Львові та області ще минулого тижня через зростання захворюваності. 22 березня обласна комісія ТЕБ і НС продовжила його, як мінімум, до 6 квітня та встановила обмеження, обов’язкові для всієї області.

Вони не відрізняються від тих, які встановлює державна комісія ТЕБ і НС у регіонах з червоним рівнем епіднебезпеки. Проте рішення державної комісії означає, що жорсткий карантин може тривати і після 6 квітня – якщо епідеміологічна ситуація в області не покращиться, і обласна комісія цього змінити не зможе.

На Львівщині залишаються забороненими:

робота закладів громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім роботи банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом;

робота закладів культури та проведення культурних масових заходів, крім автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту;

діяльність закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 години наступної доби (дозволена робота лише під час сніданків та харчування в готельному номері за замовленням клієнтів);

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дитсадків, інтернатів та 1-4 класів шкіл.