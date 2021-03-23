Львівщина переходить у «червону зону»: що заборонено з 25 березня

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.
Так, відповідно до показників, за якими визначають регіони зі значним поширенням коронавірусу, рівень госпіталізацій у Львівській області останні три дні становить від 61,5 до 65,2 на 100 тисяч населення (при нормі 60), а коефіцієнт виявлення нових хворих – від 26 до 26,8% (при нормі 20%).
Таким чином, у червоній зоні, де встановлюють жорсткий карантин, опинилися вже вісім областей та Київ.
Зазначимо, що міська рада Львова та Львівська ОДА оголосили жорсткий карантин у Львові та області ще минулого тижня через зростання захворюваності. 22 березня обласна комісія ТЕБ і НС продовжила його, як мінімум, до 6 квітня та встановила обмеження, обов’язкові для всієї області.
Вони не відрізняються від тих, які встановлює державна комісія ТЕБ і НС у регіонах з червоним рівнем епіднебезпеки. Проте рішення державної комісії означає, що жорсткий карантин може тривати і після 6 квітня – якщо епідеміологічна ситуація в області не покращиться, і обласна комісія цього змінити не зможе.
На Львівщині залишаються забороненими:
робота закладів громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо), крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів;
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім роботи банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом;
робота закладів культури та проведення культурних масових заходів, крім автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту;
діяльність закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 години наступної доби (дозволена робота лише під час сніданків та харчування в готельному номері за замовленням клієнтів);
діяльність непродовольчих ринків;
відвідування навчальних закладів, крім дитсадків, інтернатів та 1-4 класів шкіл.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- З вівторка, 23 березня, в Києві почала офіційно діяти “червона” зона карантину.
- Більш ніж половина українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), якщо ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні погіршуватиметься. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.