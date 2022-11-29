28 листопада українській Львівській та Одеській операм присудили нагороди "Opera Company of the year 2022" на церемонії вручення у Мадриді.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

“Це найвище визнання у світі оперного мистецтва від колег зі всього світу. Визнання стійкості, сили духу і світла українських митців. Обидва театри випустили восени цього року, в Україні, де триває війна, світові прем’єри українських опер”, — сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

Вручення нагороди відбулось 28 листопада на міжнародній церемонії The International Opera Awards у Мадриді. Це вперше в історії премію Opera Company присудили спільно двом компаніям.

Зауважимо, що International Opera Awards заснували у 2013 році. Зараз її щорічно вручають за досконалість в опері та популяризацію жанру на міжнародному рівні.

Заснував премію британський бізнесмен та редактор журналу “Opera” Гаррі Гайман.