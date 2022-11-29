Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
“Це найвище визнання у світі оперного мистецтва від колег зі всього світу. Визнання стійкості, сили духу і світла українських митців. Обидва театри випустили восени цього року, в Україні, де триває війна, світові прем’єри українських опер”, — сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.
Вручення нагороди відбулось 28 листопада на міжнародній церемонії The International Opera Awards у Мадриді. Це вперше в історії премію Opera Company присудили спільно двом компаніям.
Зауважимо, що International Opera Awards заснували у 2013 році. Зараз її щорічно вручають за досконалість в опері та популяризацію жанру на міжнародному рівні.
Заснував премію британський бізнесмен та редактор журналу “Opera” Гаррі Гайман.
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