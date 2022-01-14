Львівське онлайн-видання Zaxid.net більше не братиме на практику студентів, через випадок, коли стажистка вигадала коментар представниці міської ради для новини про туризм у Львові у 2021 році.

Про це розповіла “Детектору медіа” журналістка видання Катерина Родак.

Студентка другого курсу факультету журналістики львівського вишу, яку редакція взяла на практику, мала зробити новину про туризм у Львові у 2021 році.

“Я написала покрокову інструкцію: кому подзвонити, які запитання ставити. Дала контакти. Наступного дня практикантка скинула мені матеріал. У ньому не було нічого підозрілого: багато цифр, фактів, важлива інформація — все на основі розмови з працівницею міської ради. Ми кілька разів переписували новину і зрештою опублікували”, – розповідає Катерина.

Реакція не змусила себе чекати. Того ж дня до видання зателефонували з міськради. Виявилося, що цифри й факти в новині повністю вигадані, а людина, на яку посилається авторка не давала жодних коментарів.

“Я запитала в практикантки, що сталося. Вона відповіла: “Я чесно хотіла взяти коментар, але не додзвонилась. Тому викручувалась як могла”. Виявилось, що вона поґуґлила схожі за темою новини, взяла одну з них за шаблон, додумала інформацію та вклала її у цитати посадовиці, яка, на її думку, теоретично щось таке справді могла сказати”, – пояснила Катерина Родак.

Матеріал, який залишався на сайті більше як годину, довелось видаляти, а перед міськрадою вибачатися.

За словами заступника головного редактора Zaxid.net Ярослава Іваночка, видання й раніше не брало, а відтепер точно не братиме студентів на практику.

“Кілька років тому ми ще брали практикантів, вважаючи своїм обов’язком навчати майбутніх журналістів і, можливо, готувати для себе кадри. Але з кожним роком рівень практикантів падав. Я не маю завищених очікувань, що студенти першого чи другого курсу будуть ідеально виконувати завдання, фонтанувати ідеями і просто з практики потраплять на роботу. Я вимагаю мінімального: розуміння засад нашої роботи, здобування інформації, логічного викладу цієї інформації, грамотності”, – сказав він.

На думку Ярослава Іваночка, більшість практикантів ставляться до стажування як до формальності — “треба зробити, бо на факультеті вимагають”. Тож витрачати час працівників редакції на керування практикою студентів немає сенсу.