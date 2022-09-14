Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України.
Цими днями, десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30.
Пілот окупантів не очікував, що Львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23.
Раніше аналітики нагадали, що за 6–11 вересня, за даними Генштабу, знищено 2 850 військових РФ та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн.
Довідка. Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений на основі Су-27УБ.
На відміну від Су-27УБ, Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов’язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів.
Вартість одиниці – $33 млн.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, РФ визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.
- Україна завчасно повідомила своїх західних союзників, що готує контрнаступ одразу на двох напрямках. Однак навіть знавши про плани ЗСУ, Захід був здивований швидкими успіхами українських військових на північному напрямку. За даними ЗМІ, навіть у Пентагоні не очікували, що наступ ЗСУ буде таким стрімким.
- Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що РФ втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.