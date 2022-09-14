Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України.

Цими днями, десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30.

Пілот окупантів не очікував, що Львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23.

Раніше аналітики нагадали, що за 6–11 вересня, за даними Генштабу, знищено 2 850 військових РФ та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн.

Довідка. Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений на основі Су-27УБ.

На відміну від Су-27УБ, Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов’язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів.

Вартість одиниці – $33 млн.