Медики лікарні Святого Пантелеймона у Львові виконали складну пластично-реконструктивну операцію жінці, що через загадкову хворобу мала деформацію пальців рук та ніг.

Про це повідомили в першому медичному об’єднанні Львова у Facebook.

“Мешканка Миколаївського району звернулася до наших хірургів кілька місяців тому. Від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів — порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть увесь час була напівзігнута. І хоча в повсякденному житті це жінці не заважало, проте вона відчувала постійний дискомфорт”, — йдеться в повідомленні.

Обстеживши пацієнтку, лікарі дійшли висновку, що у неї рідкісна генетична патологія, опису якої немає у світових наукових джерелах.

Після тривалих консультацій завідувач першого хірургічного відділення Гнат Герич спільно з командою усе ж зважилась виконати складну пластично-реконструктивну операцію: “Втручання відбулось у декілька етапів. Спочатку — пластика сухожилкових структур, далі — пластика м’яких та кісткових тканин і нарешті — фіксація кістки в правильному положенні. На все пішло трохи понад 3 години”, — зазначили лікарі.

Наголошується, що операція пройшла вдало і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому.

Також за рекомендацією хірургів незвичний випадок розглянули їхні колеги – спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії – в Оксфордському університеті.

Британські медики відповіли, що це “надзвичайно рідкісне захворювання з низькою інцидентністю”, і аналогічних випадків вони “досі не зустрічали”. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.