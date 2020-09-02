Про це повідомляється на сайті форуму.

27 BookForum триватиме з 16 по 20 вересня.

Фокусна тема цьогорічного фестивалю — “Перепис населення: знати, хто ми є”. Її кураторкою стала літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

Програмна директорка 27 BookForum Софія Челяк розповіла, що кожен захід програми відповідатиме на одне з питань опитувальника.

“Цьогоріч ми сформували програму за питаннями перепису населення. Кожна дискусія, читання, розмова, лекція — це відповідь на одне з 8 питань опитувальника. Усі спікери та спікерки у програмі — не випадкові. Вони готові чесно відповідати, а ми — слухати”, — сказала вона.

Крім того, навколо 27 BookForum об’єднались шість літературних фестивалів, які проводитимуть події у межах спецпроєктів: Мистецький Арсенал, Мистецький фестиваль “Ї”, Кримський інжир, Translatorium, Острів Європи та Meridian Czernowitz.

Також фестиваль трансформував “Ніч поезії та музики non-стоп” – 19 вересня подія відбудеться онлайн, кожен зможе влаштувати домашню вечірку.

Почесною гостею фестивалю стане легендарна американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Спеціальні гості — мексиканська письменниця Фернанда Мельчор, австралійська письменниця Гізер Морріс, британський письменник Пітер Померанцев.

Усі події фестивалю безкоштовні. Онлайн-трансляції відбуватимуться на сайті bookforum.ua. Із повним списком заходів можна ознайомитись за посиланням.