Про це Зеленський повідомив під час відвідування шахти “Межирічанська” у місті Червоноград, повідомляє кореспондент #Букв.

“Хочу сказати, чому саме ця людина. У нас всі області не прості, у нас є ваша людина – львів’янин – Максим Козицький, він закінчив багато різних вузів, і медичний університет Львівський, і Києво-Могилянку закінчив, і університет імені Франка закінчив, тобто людина досвідчена, фахова, шукали сильного менеджера, 20 років досвіду і менеджерського. Пройшов з самого початку до найвищого рівня… Ось, він тут”, – сказав президент та вручив новому голові Львівської ОДА посвідчення.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським шахти «Межирічанська» (м.Червоноград). Президент України Володимир Зеленський відвідує шахту «Межирічанська» в місті Червоноград, що на Львівщині. Опубликовано Офіс Президента України Четверг, 6 февраля 2020 г.

Варто зазначити, що Максим Козицький народився в 1981 році у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю “лікувальна справа” (магістр медицини). Також закінчив Національний університет “Києво-Могилянська академії” за спеціальністю “менеджмент організацій” та Львівський національний університет ім. Івана Франка ( “спеціаліст з обліку і аудиту”).

Працював лікарем-інтерном по хірургії в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, потім лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я. У 2007-2010 роках був членом наглядової ради, з 2010 до 2014 року заступником генерального директора з загальних питань ТОВ “Укрнафтогазінвест”. У 2014-2016 роках Козицький був заступником генерального директора ТОВ “Прикарпатська енергетична компанія”.

Останнім часом Козицький був директором компанії “Еко-Оптіма”, яка займається установкою вітрових і сонячних електростанцій. За даними ЗМІ, його батько Зіновій Козицький є досить відомим львівським бізнесменом. Крім альтернативної енергетики він займається видобутком нафти і газу, йому належить і перший львівський мінуціпальній велопрокат NextBike.