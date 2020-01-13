Служба безпеки України встановила осіб, які від імені журналістів по електронній пошті відправляли загрози в Генконсульство Польщі у Львові.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що на електронну адресу Генконсульства Польщі у Львові нібито від місцевих журналістів надсилали повідомлення з погрозами. За даним фактом правоохоронцями було почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Як вдалося з’ясувати в рамках розслідування, авторами електронних листів були двоє львів’ян, яких місцеві журналісти викрили у протиправному виготовленням польських документів для громадян України.

“Вони оформлювали замовникам “Карту Поляка” на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності організацій польської національної меншини. Після оприлюднення у місцевих ЗМІ матеріалів, які викривають незаконний механізм, зловмисники вирішили помститися журналісту. Вони зареєстрували електронну скриньку, з якої у Генконсульство та у польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань”, — повідомили в СБУ.

За місцем проживання зловмисників провели обшуки, в результаті яких вдалося виявити велику суму готівки і ноутбук, з якого відправлялися листи з погрозами.

“У ході обшуків, проведених у помешканні фігурантів справи, правоохоронці виявили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тисяч євро. У ноутбуці зловмисників співробітники Служби виявили докази, що саме на ньому готували і надсилали лист від імені журналіста, з погрозами на адресу польського Генконсульства. На ПК зберігалися й нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Республіки Польща у Львові”, — додали в Службі.

Слідчі дії тривають.