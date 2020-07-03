Львівська міськрада поінформувала, що медзаклади для лікування пацієнтів з COVID-19 заповнені на 95%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що лікарні регіону завантажені тільки на 47%.

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У п’ятницю, 3 липня, прес-служба Львівської міської ради поінформувала, що заповненість медзакладів, в яких лікують хворих на COVID-19, досягла 95%.

“Зараз ми бачимо певну стабілізацію. Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів поступають щодня, в нас фактично заповненість сьогодні в міських установах становить 95%, і хоча ми виписуємо кожен день пацієнтів, але в той же час рівно стільки ж до нас і поступає”, — повідомив голова міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” заявив, що завантаженість лікарень в регіоні є вдвічі меншою.

“Насправді станом на ранок у Львівській області завантаженість 47% була… Якщо за день я не бачив і проінформували… Але це неможливо. Тому 47%”, — сказав він.

Голова уряду також повідомив, що в середньому по країні лікарні першої хвилі заповнені на 40%.

“На даний момент по апаратам ШВЛ менше 7% зайнято. Ліжомісць вистачає. Є тільки Закарпатська область, де ми були змушені включити в роботу лікарні другої хвилі. У всіх інших областях завантаженість ліжомісць в лікарнях менше 40%”, — запевнив він.