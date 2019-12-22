Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у Львові, повідомили про підозру у зловживанні владою двох головних державних інспекторів митного поста "Західний" та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці Державної фіскальної служби (ДФС).

Про це повідомляє прес-служба бюро.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що чиновники в змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки MAN на територію України через митний пост “Західний” з заниженням митної вартості.

“Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться в документах, що підтверджують митну вартість іноземних вантажівок, і ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор”, – йдеться в повідомленні.

ДБР зазначає, що внаслідок дій митників нарахування митних платежів вироблялося за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 млн гривень.

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України ( “Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам”).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.