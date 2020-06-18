Львівська обласна рада схвалила звернення до президента Володимира Зеленського та спікера ВР Дмитра Разумкова з приводу "політичних репресій".

Про це повідомляється на сайті облради.

Депутати вважають, що перед Україною знову постав вибір – рухатися в напрямі Європейського Союзу і НАТО або перетворитися на підконтрольну напівколонію Росії.

Також в облраді впевнені, що в Україні посилюються політичні переслідування.

“Доказами є десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків і громадських активістів. Правоохоронні органи помітно активізували свої дії в цьому напрямку”, – йдеться у зверненні.

Далі депутати перерахували найбільш резонансні справи, які, на їхню думку, є політично мотивованими: відкриття близько 20 справ проти Петра Порошенка; порушено справу проти Сергія Стерненка; справа Шеремета, в якому звинувачують Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь; “Дивні звинувачення на адресу бойового генерала Дмитра Марченка”; справа проти Тетяни Чорновол; “Незрозумілі обшуки” ДБР в будинку ексміністра Володимира Омеляна.

“Ніякої довіри не викликають ні Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, ні перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, ні їхні підлеглі. Їх діяльність повністю тотожна заявам і публічним погрозам Андрія Портнова на адресу учасників Революції Переваги, добровольців, волонтерів, активістів-патріотів і опозиційних політичних діячів”, – відзначають у Львівській облраді.

Депутати вважають, що немає надій на те, що зазначені справи об’єктивно розглянуть в українських судах.

“Закликаємо центральну владу припинити практику політичного переслідування і не поглиблювати суспільно-політичне протистояння в Україні. Це вигідно тільки Росії і їх “п’ятій колоні” в Україні. В Україні влада, яка займалася репресіями опозиції, замахом на українські національні цінності, завжди програвала і ганебно йшла в історичне небуття. Так буде і цього разу, якщо влада буде продовжувати політику репресій і переслідувань”, – наголошується у зверненні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.