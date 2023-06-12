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«Липневий саміт НАТО має стати частиною нашого наступу на РФ» – Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу на Росію. Тоді як запорукою української перемоги має бути "внутрішня і зовнішня єдність".

Понеділок, 12 червня 2023, 19:58
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Джерело: етер BBC News.

Як зауважив політик, глобального та локального миру неможливо буде досягти без майбутнього членства України в НАТО.

Я закликав зокрема Велику Британію продемонструвати своє лідерство так само, як вона веде танкову коаліцію, коаліцію протиповітряної оборони, коаліцію реактивних винищувачів, коаліцію НАТО. Таке лідерство є життєво важливим не лише для нас, але й для глобальної стійкої системи безпеки”.

Відповідаючи на запитання щодо вірогідності проведення виборів, Порошенко зазначив, що у перший же день війни зустрівся із Володимиром Зеленським і наголосив, що більше не є “лідером опозиції”, як і Зеленський — більше не його опонент.

Ми – солдати. І зараз ми все ще солдати. Ми не політики. Ми не ведемо дискусії, тому що вибори – це атака на єдність, єдність у світі та всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Ніхто зараз не може думати ні про що, крім перемоги”, – заявив він.

За словами п’ятого президента, про майбутні вибори можна говорити, коли вся українська земля буде вільною від російських окупантів.

Раніше колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен зауважив, що група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на липневому саміті альянсу у Вільнюсі.

7 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

Теги: заклик, НАТО, підготовка, підтримка, політик, Порошенко, саміт Альянсу

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