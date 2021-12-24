Протягом останніх двох років у більшості українців погіршилося матеріальне становище. Також сьогодні 68,5% переконані, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі.

Про це свідчать результати Центру Разумкова, проведеного з 24 листопада по 1 грудня 2021 року.

За даними авторів дослідження, у грудні 2019 року ці ж показники були, відповідно, 44% і 36%.

Також респонденти розповіли, як змінилося матеріальне становище їхньої родини з 2019 року. Більшість (55,5%) з них відзначили, що воно погіршилося, 36% — не зазнало суттєвих змін, лише 5% відповіли, що покращилося.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.