Станом на 12 лютого 2023 року лише 191 компанія повністю вийшла з ринку РФ. Це становить 6,2% іноземного бізнесу.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки.

Зазначається, що кількість компаній, які завершили вихід з РФ – 191. Зокрема, протягом останнього тижня ринок агресора покинули 8 компаній.

Також ще 496 іноземних компаній скоротили поточні операції або ж зупинили нові інвестиції до Росії. Попри це, 1 223 компанії досі продовжують працювати в Росії.

За даними Київської школи економіки, станом на 12 лютого 191 компанія, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 326,6 тисячі осіб персоналу, 45,2 мільярда доларів річного доходу, 35,2 мільярда доларів капіталу та $41,2 мільярда доларів активів.

Компанії, які тимчасово зупинили свою діяльність на російському ринку, мали 239 тисяч осіб персоналу, річний дохід у розмірі $32 мільярда доларів, $13,6 мільярда доларів капіталу і $28,6 мільярда доларів активів.