На тлі морозів до -10 C° та російських обстрілів, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% громадян готуються до переїзду в інше місце на зиму.

Про це йдеться в опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Навіть у випадку довготривалої відсутності світла, тепла та води дві третини опитаних стверджують, що не будуть залишати свої домівки.

Приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоби зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

“Майже 18 млн людей — 40% населення України — потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми повинні підтримати їх під час зими, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня”, — сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Зазначається, що станом на грудень, понад 5 мільйонів людей, які перемістилися по Україні чи за її межами, вже повернулися додому.