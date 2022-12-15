Про це йдеться в опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Навіть у випадку довготривалої відсутності світла, тепла та води дві третини опитаних стверджують, що не будуть залишати свої домівки.
Приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоби зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.
“Майже 18 млн людей — 40% населення України — потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми повинні підтримати їх під час зими, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня”, — сказав Голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.
Зазначається, що станом на грудень, понад 5 мільйонів людей, які перемістилися по Україні чи за її межами, вже повернулися додому.
- Російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру в Україні залишили майже кожну дитину в Україні – близько семи мільйонів – без постійного доступу до електроенергії, опалення та води, що створює для них підвищений ризик на тлі зими.
- У відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.
- Згідно з повідомленнями українських офіційних осіб, українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу.