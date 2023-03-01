Командування Збройних сил України не ухвалювало рішення про вихід із Бахмута.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.

“Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо [відводимо війська], але робимо це організовано, без паніки”, – сказав Череватий.

Він наголосив, що тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації, а згодом на засіданні Генштабу ухвалюється відповідне рішення.

Череватий запевнив, що зараз такого рішення немає.

Раніше радник президента України Володимира Зеленського та син колишнього власника телеканалу “1+1” Олександр Роднянський-молодший заявив, що українські захисники, які ведуть боротьбу з російськими окупантами у Бахмуті, можуть за потреби “стратегічно відступити”.

#Букви надіслали запит щодо наявності у радника Роднянського повноважень щодо коментарів про військові дії та допуску до державної таємниці.