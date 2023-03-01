Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.
“Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо [відводимо війська], але робимо це організовано, без паніки”, – сказав Череватий.
Він наголосив, що тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації, а згодом на засіданні Генштабу ухвалюється відповідне рішення.
Череватий запевнив, що зараз такого рішення немає.
Раніше радник президента України Володимира Зеленського та син колишнього власника телеканалу “1+1” Олександр Роднянський-молодший заявив, що українські захисники, які ведуть боротьбу з російськими окупантами у Бахмуті, можуть за потреби “стратегічно відступити”.
#Букви надіслали запит щодо наявності у радника Роднянського повноважень щодо коментарів про військові дії та допуску до державної таємниці.
- Зеленський зазначив, що на черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України розглядалась ситуація на кожному з фронтових напрямків. За його словами, найтяжче, як і раніше – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Зеленський наголосив, що “Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій”, інтенсивність боїв лише наростає.
- Волонтер із Японії Такао Тайнака приїхав до України влітку 2022 року. З того часу японець активно допомагає українцям. Зокрема, їздить в зону бойових дій та підтримує людей, що живуть під ворожими обстрілами. Він вже побував у Києві, Харкові, Запоріжжі та Краматорську. Зараз Тайнака допомагає жителям Бахмута.
- Львівські лікарі у Національному центрі “Незламні” прооперували 16-річного Микиту. У підлітка застряг уламок снаряда за кілька міліметрів від аорти. У підлітка потрапив снаряд, коли він у Бахмуті вийшов з дому набрати води. Тоді розпочався артобстріл. Трисантиметровий уламок застряг у грудній порожнині хлопця.