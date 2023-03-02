Про це інформує Newsweek.
Рейнсалу зазначив, що альянс НАТО не може ігнорувати амбіції Києва щодо вступу, які, за його словами, залишаються “слоном у кімнаті”, тоді як російський реваншизм становить загрозу для України.
Національні лідери та офіційні особи НАТО захищали політику “відкритих дверей” альянсу, відкидаючи вимоги Росії виключити Україну та неодноразово запевняючи Київ, що одного дня його приймуть до трансатлантичного блоку, хоча акцентували, що вступ має бути довгостроковою метою.
Глава МЗС зауважив, що відданості НАТО політиці “відкритих дверей” і можливого членства України “далеко недостатньо”.
Якщо ми скажемо, що ми на практиці не побачимо Україну як члена НАТО після цієї війни, це буде означати, що ми боїмося або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або принаймні війну за європейський континент”, – пояснив Рейнсалу.
Київ ніколи не відмовлявся від своєї мети членства в НАТО, амбіції, яка закріплена у Конституції та має рекордний рівень підтримки серед українських виборців.
Зауважимо, 28 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав дати можливість Україні стримувати ворога та захищатися від майбутньої агресії.
Столтенберг визнав, що поки що невідомо, коли ця війна закінчиться, проте він заявив: коли вона закінчиться, необхідно переконатися, що історія не повториться.
Президент РФ Путін не може продовжувати руйнувати європейську безпеку. Ми повинні закласти довгострокові заходи щодо безпеки України, тому що майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї”.
У липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.
Окрім цього, 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна–ЄС–НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заявки Фінляндії та Швеції на вступ до блоку є “пріоритетними”.
- Генеральний секретар США Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути рішення про зупинення дії ядерного договору зі США. Він заперечив слова президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Росія нібито не починала війну.
- 22 лютого прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що зупинення Росією своєї участі в новому договорі про скорочення ядерних озброєнь START є “трюком Москви для посилення тиску”.
- 23 лютого колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір висуватися на пост генерального секретаря НАТО.