Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників по НАТО не виключати Україну з транснаціонального альянсу в обмін на мир з Росією, попередивши, що це призведе до того, що Україна опиниться в "сірій зоні", де її єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви стане все більш нищівна зброя.

Про це інформує Newsweek.

Рейнсалу зазначив, що альянс НАТО не може ігнорувати амбіції Києва щодо вступу, які, за його словами, залишаються “слоном у кімнаті”, тоді як російський реваншизм становить загрозу для України.

Національні лідери та офіційні особи НАТО захищали політику “відкритих дверей” альянсу, відкидаючи вимоги Росії виключити Україну та неодноразово запевняючи Київ, що одного дня його приймуть до трансатлантичного блоку, хоча акцентували, що вступ має бути довгостроковою метою.

Глава МЗС зауважив, що відданості НАТО політиці “відкритих дверей” і можливого членства України “далеко недостатньо”.

Якщо ми скажемо, що ми на практиці не побачимо Україну як члена НАТО після цієї війни, це буде означати, що ми боїмося або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або принаймні війну за європейський континент”, – пояснив Рейнсалу.

Київ ніколи не відмовлявся від своєї мети членства в НАТО, амбіції, яка закріплена у Конституції та має рекордний рівень підтримки серед українських виборців.

Зауважимо, 28 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав дати можливість Україні стримувати ворога та захищатися від майбутньої агресії.

Столтенберг визнав, що поки що невідомо, коли ця війна закінчиться, проте він заявив: коли вона закінчиться, необхідно переконатися, що історія не повториться.

Президент РФ Путін не може продовжувати руйнувати європейську безпеку. Ми повинні закласти довгострокові заходи щодо безпеки України, тому що майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї”.

У липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

Окрім цього, 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна–ЄС–НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.