Про це повідомляє “Голос Америки”.
Блінкен переконаний, що Кремль не готовий до перемовин.
Навпаки, є свідчення протилежного. Лише послухайте, що Путін говорить”, – зауважив він. Як приклад Блінкен навів нещодавню заяву російського лідера, що немає сенсу розмовляти, доки Україна “не визнає нові територіальні реалії”.
Держсекретар наголосив, що такі пропозиції є неприйнятними.
Міжнародна спільнота прагне справедливого та тривалого миру, переконаний Блінкен, зокрема він назвав свідченням цього нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, за яку проголосувала 141 країна.
Він висловив переконання, що “є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН відносно територіальної цілісності, суверенітету та незалежності”.
Блінкен також наголосив, що у жодному разі не можна залишити ситуацію в тому стані, що Росія може повторити свої дії через рік, два чи три — “відпочине, переозброїться і атакує. Маємо зосередитись на цьому”. Він закликав не допустити такого.
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