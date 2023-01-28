Цього тижня Захід оголосив про надання Україні низки танків, зокрема німецьких Leopard та американських Abrams. Однак у ЗМІ зазначають, що одних лише танків буде недостатньо, аби Україна змогла остаточно відбити російські таки та звільнити свою територію.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як зазначили у виданні, Сполученим Штатам і їхнім союзникам доведеться не лише надати нещодавно обіцяні танки, бронетехніку та передові боєзапаси, а й розширити спеціальну програму навчання, щоб навчити українських військових використовувати все нове обладнання разом. Це буде прискорений курс, на освоєння якої американським підрозділам потрібні місяці, якщо не роки.

Рішення про нову військову допомогу є делікатним балансуванням для Білого дому та альянсу НАТО: хоча вони хочуть надати Києву нові можливості, які мають потенціал для виходу з глухого кута на полі бою, вони також не хочуть провокувати президента РФ Володимира Путіна до переростання боротьби у ширшу війну.

Оскільки супутникові зображення свідчать, що росіяни будують основні та вторинні лінії оборонних окопів уздовж лінії фронту, американські урядові аналітики почали рік, прогнозуючи глухий кут російсько-української війни як ймовірний результат у 2023 році. Стурбовані тим, що заморожений конфлікт йде на користь Росії,

Сполучені Штати та їхні союзники почали останніми тижнями серйозні дискусії про те, як змінити динаміку бойових дій на користь України.

“Ми хочемо поставити їх у найкращу можливу позицію, щоб незалежно від того, чи закінчиться ця війна на полі бою, чи закінчиться вона дипломатією, чи якоюсь комбінацією, вони мали позицію, яка буде більш вигідною для їхнього довгострокового майбутнього та щоб Путін відчував стратегічний провал”, — заявила у Сенаті Вікторія Нуланд, високопосадовиця Державного департаменту США.

Більшу частину першого року конфлікту Росія та Україна обстрілювали позиції одна одної артилерією, але були й танкові операції. Найбільшим успіхом України, її контрнаступом під Харковом, були танки, але одним із найважливіших озброєнь були швидкохідні броньовані бойові машини.

Але на наступному етапі війни українські військові будуть цілитися по виритих траншеях російських підрозділів. Прорвати ці рубежі — це не просто перегнати батальйон танків через окопи. Це вимагає скоординованої атаки з піхотою, яка позначає цілі, танками, які ведуть вогонь по цих позиціях, і артилерійськими гарматами, які забезпечують прикриття та підтримку. Такі загальновійськові маневри є основою бойових дій армії США та центром найбільш інтенсивного навчання армії США.

Хоча танки були в центрі уваги, військові аналітики кажуть, що важливою частиною нещодавніх пожертвувань Заходу можуть бути 109 бойових машин Bradley, які надсилають Сполучені Штати, і велика кількість артилерії, яку надішлють європейські союзники. Ця техніка, ймовірно, буде поєднана з німецькими Leopards для створення нових українських бронетанкових підрозділів. Коли надійде повний комплект західної техніки, Київ може створити аж три додаткові бригади.

“Найважливішими частинами пакета є бойові броньовані машини, артилерія та високоточні боєприпаси. Невелика кількість обіцяних танків є найменш важливою частиною цього”, — сказав Майкл Кофман, експерт з Росії вашингтонської аналітичної організації CNA.

Для забезпечення того, щоб українська армія могла проводити такі маневри, необхідно посилити американську та європейську підготовку. Сполучені Штати місяцями уникали надсилання Україні нових складних систем, які потребують нового навчання. Це ставлення змінилося — спочатку Сполучені Штати надіслали американську артилерію, потім ракетні системи більшої дальності, а останнім часом — систему батареї Patriot, усі вони потребували навчання за межами України.

Початкові коливання були частково через занепокоєння щодо вилучення досвідчених українських солдатів з поля бою, а також занепокоєння, що те, що навчання США українських воїнів може бути розцінене Кремлем як провокація. Але з тренуваннями з систем протиракетної оборони Patriot, що тривають в Оклахомі, і інструкціями з інтенсивного маневру, що тривають на американському полігоні в Німеччині, початкові занепокоєння зникли, як визнали військові чиновники США.

Це не перший раз, коли Сполучені Штати проводять таке навчання. США намагалися, але не змогли, навчити таким методам іракську армію та, меншою мірою, афганську армію. Але Україна знову і знову доводила, що є технічно спроможною та винахідливою, а її армія продемонструвала надзвичайну мотивацію навчитися використовувати нову техніку.

“Українці мають основну професійну армійську групу, яка воювала з росіянами роками і роками проходила західну підготовку до 2022 року. Вони не починають з нуля”, — сказав Стівен Бідл, професор Колумбійського університету.

Наскільки реально для Пентагону навчити українців складнощам загальновійськової маневрової війни за короткий проміжок часу поки що невідомо. Навіть у мирний час американським підрозділам потрібен деякий час, щоб освоїти такі операції, і це за наявності великих тренувальних зон і глибокими інституційними знаннями. Однак під вогнем можна навчитися нових методів ведення війни. Адже американська армія вперше освоїла сучасну загальновійськову техніку в розпал Другої світової війни.

“Військові, які належним чином мотивовані та мають правильну командну структуру, адаптуються та навчаються досить швидко. Є така думка, що армія ніколи не змінюється. І це нісенітниця. Вони можуть дуже швидко змінюватися, якщо вони мотивовані та правильно організовані, – сказав доктор Бідл.

Деякі аналітики вважають, що єдиною найефективнішою зброєю, яку Сполучені Штати можуть надати Україні, є високоточні ракети. В українській армії за підготовкою та традицією основна увага приділяється артилерії. Саме цей досвід дозволив їм швидко й ефективно використовувати ракетно-артилерійську систему високої мобільності HIMARS для ударів по російських складах боєприпасів і командних пунктах.

Росія пристосувалася, вивівши свої логістичні центри за межі зони дії HIMARS. Досконаліша ракета більшого радіуса дії, така як ATACMS, може вразити ці цілі. Але поки що зброя, яка могла б завдати глибоких ударів по Росії, не розглядається, оскільки вона вважається надто ймовірною, щоб спровокувати Путіна. Хоча Сполучені Штати постійно відкривалися для надання Україні більш потужної зброї протягом конфлікту, вони залишалися рішучими в цьому одному пункті.

Американські офіційні особи визнали, що справжня значимість 31 танка Abrams, які Сполучені Штати нададуть Україні, полягає в тому, що вони розблокують додаткові пожертвування танків Leopard 2 німецького виробництва, а також більше артилерії та бойових машин піхоти від інших союзників.

Нова допомога сама по собі навряд чи підвищить бойову міць настільки, щоб виграти війну за Україну, але офіційні особи та зовнішні аналітики кажуть, що вони суттєво допоможуть.

Танки пробиватимуть лінії окопів і відкриватимуть шлях для піхоти на бойових машинах Бредлі для утримання відвойованої території.

Також танки надсилають важливі сигнали як Україні, так і Росії про продовження американської підтримки. Для Росії танки демонструють, що потік зброї із Заходу зростає, а не слабшає. А для України це великий моральний підйом, сказала Андреа Кендалл-Тейлор, колишня співробітниця американської розвідки, яка зараз працює в Центрі нової американської безпеки.

“Це є вотум довіри, що люди все ще інвестують у те, щоб Україна повернула свою територію, а не підштовхують Україну до переговорів”, – сказала вона.