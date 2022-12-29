Лише у двох областях пройде мокрий сніг: прогноз погоди на 29 грудня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні майже у всіх областях хмарно з проясненням без опадів. Лише на Сумщині та Чернігівщині – невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів, а на заході та на півдні – +4…+9 градусів.
У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вдень від +2 до +4 градусів.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.