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Лише у двох областях пройде мокрий сніг: прогноз погоди на 29 грудня

За даними синоптиків у четвер, 29 грудня, у більшості областей України без опадів. Мокрий сніг очікується лише у двох українських регіонах.

Четвер, 29 грудня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні майже у всіх областях хмарно з проясненням без опадів. Лише на Сумщині та Чернігівщині – невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів, а на заході та на півдні – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вдень від +2 до +4 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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