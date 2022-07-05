Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на заяву Борреля, оприлюднену Європейською службою зовнішніх зв’язків (EEAS).
Повага до територіальної цілісності держав та незастосування сили — це не західні чи європейські принципи, а положення, що лежать в основі міжнародного права. Однак РФ “безцеремонно зневажає” ці правила, і “згода з їх порушенням відчинила б двері для закону джунглів у глобальному масштабі”, наголосив глава європейської дипломатії.
За його словами, економічна взаємозалежність — попри ту позицію, яку Європа наївно займала лише кілька років тому, — не означає автоматичного умиротворення у міжнародних відносинах. Тому “імперативом” є перехід до концепції, в якій Європа перетвориться на окрему силу на міжнародній арені.
“Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією в основі нашої відповіді тепер лежать економічні санкції. Вони вже почали впливати, і це буде ще помітніше найближчими місяцями”, – зазначив Боррель.
На даному етапі обмежувальні заходи ЄС спрямовані проти майже 1200 фізичних та 98 юридичних осіб у РФ, а також проти значної кількості секторів російської економіки.
До кінця 2022 року Європа скоротить імпорт російської нафти на 90%. Крім того, ЄС оперативно знижує ввезення газу із РФ.
У військовій сфері санкції обмежують можливості РФ щодо виробництва оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” або стратегічних крилатих ракет Х-101. Ті небагато автомобілів, які зможуть випускати російські виробники, надходитимуть на ринок “без подушок безпеки та автоматичних коробок передач”, пояснив Боррель.
Нафтова промисловість РФ страждатиме не тільки від відходу іноземних операторів, а й від утрудненого доступу до передових технологій, таких як горизонтальне буріння.
- Нагадаємо, російський напад на Україну став тривожним сигналом для безпеки та оборони ЄС. У спільному повідомленні цього тижня про недоліки в оборонних інвестиціях чітко пояснюється, що через недостатнє інвестування оборонні можливості європейських країн не відповідають тим, які необхідні для протистояння загрозам, з котрими вони зіштовхуються.
- У новому списку санкцій Японії запроваджено заборони проти 90 російських та білоруських організацій, 57 фізичних осіб та 6 об’єднань із РФ, зокрема проти так званого “очільника” військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його так званого “заступника” Кирила Стремоусова.
- Міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України, а також заборонили імпорт російського золота.
- РФ зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.