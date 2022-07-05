Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель упевнений, що припинити розв'язану РФ повномасштабну війну в Україні шляхом "прийняття російського диктату" неможливо, домогтися цього дозволить лише виведення військ РФ з української території.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на заяву Борреля, оприлюднену Європейською службою зовнішніх зв’язків (EEAS).

Повага до територіальної цілісності держав та незастосування сили — це не західні чи європейські принципи, а положення, що лежать в основі міжнародного права. Однак РФ “безцеремонно зневажає” ці правила, і “згода з їх порушенням відчинила б двері для закону джунглів у глобальному масштабі”, наголосив глава європейської дипломатії.

За його словами, економічна взаємозалежність — попри ту позицію, яку Європа наївно займала лише кілька років тому, — не означає автоматичного умиротворення у міжнародних відносинах. Тому “імперативом” є перехід до концепції, в якій Європа перетвориться на окрему силу на міжнародній арені.

“Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією в основі нашої відповіді тепер лежать економічні санкції. Вони вже почали впливати, і це буде ще помітніше найближчими місяцями”, – зазначив Боррель.

На даному етапі обмежувальні заходи ЄС спрямовані проти майже 1200 фізичних та 98 юридичних осіб у РФ, а також проти значної кількості секторів російської економіки.

До кінця 2022 року Європа скоротить імпорт російської нафти на 90%. Крім того, ЄС оперативно знижує ввезення газу із РФ.

У військовій сфері санкції обмежують можливості РФ щодо виробництва оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” або стратегічних крилатих ракет Х-101. Ті небагато автомобілів, які зможуть випускати російські виробники, надходитимуть на ринок “без подушок безпеки та автоматичних коробок передач”, пояснив Боррель.

Нафтова промисловість РФ страждатиме не тільки від відходу іноземних операторів, а й від утрудненого доступу до передових технологій, таких як горизонтальне буріння.