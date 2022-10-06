6 жовтня на південному напрямку сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих безпілотників, чотири з них – іранського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

З 15:00 по 20:00 год на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів:

один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer- 6;

один БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан -10”;

три іранських БпЛА-камікадзе Shahed-136.

У пресслужбі зазначили, що результат – приклад чудової командної роботи підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України: повітряного командування “Центр”, повітряного командування “Захід” та повітряного командування “Південь”.

Довідка. Mohajer- 6 – безпілотний літальний апарат розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування, здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та/або до чотирьох високоточних боєприпасів (дальність польоту – 200 км).

“Орлан -10” – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об’єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ “Спеціальний технологічний центр”, Санкт-Петербург, РФ. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку (дальність польоту – 600 км).

Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою. Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.