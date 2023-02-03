Український виконавець Іван Дорн попросив вибачення у шанувальників за обрану дату випуску треку разом із французьким гуртом Dop. Реліз мав відбутися 24 лютого — у річницю повномасштабної війни. Трек випустять на вінілових платівках разом із трьома реміксами. Один з них записав російський діджей Філіпп Горбачов.

На відповідний реліз звернула увагу артистка Марія Тучка (Туча) у Twitter, а відео з вибаченням Іван Дорн опублікував у своєму Instagram.

За словами Марії, подібний випуск треку є “толеруванням росіян”: “Ще раз повторюсь – реліз на річницю великої війни. Чи *бе мене, що це реліз на вінілі? Ніт. Це толерування русскіх? Так”, – написала співачка.

А тепер скажіть мені, що дорн щось викупив. На річницю війни, в нього буде реліз разом з французами Dop, на якому є ремікс руского музиканта філіпа гарбачьова. Ще раз повторюсь – реліз на річницю великої війни. Чи їбе мене, що це реліз на вінілі? Ніт. Це толерування рускіх? Так pic.twitter.com/z4Yjm3JRay — ТУЧА (@tucha_x) February 2, 2023

У відповідь на допис Тучки, Іван Дорн запевнив, що не знав про те, що трек виходить із реміксом від російського діджея. У своєму зверненні артист вибачився та сказав, що хоче пояснити ситуацію, аби уникнути ймовірного скандалу.

За словами Дорна, трек із французьким гуртом Dop записано влітку 2021-го. Згодом його намагалися затвердити протягом 6 місяців: “І лише зараз дізнався про те, що цей трек виходить разом із реміксом від російського діджея Горбачова”, – додав Дорн.

Крім того, Дорну, як він запевнив, не була відома дата релізу. Водночас Dop активно підтримують Україну, надсилаючи гуманітарну допомогу, – зазначив українець. Втім, вони не пам’ятали про те, що 24 лютого – це роковини повномасштабної російсько-української війни.