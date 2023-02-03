На відповідний реліз звернула увагу артистка Марія Тучка (Туча) у Twitter, а відео з вибаченням Іван Дорн опублікував у своєму Instagram.

За словами Марії, подібний випуск треку є “толеруванням росіян”: “Ще раз повторюсь реліз на річницю великої війни. Чи *бе мене, що це реліз на вінілі? Ніт. Це толерування русскіх? Так”, написала співачка.

У відповідь на допис Тучки, Іван Дорн запевнив, що не знав про те, що трек виходить із реміксом від російського діджея. У своєму зверненні артист вибачився та сказав, що хоче пояснити ситуацію, аби уникнути ймовірного скандалу.

За словами Дорна, трек із французьким гуртом Dop записано влітку 2021-го. Згодом його намагалися затвердити протягом 6 місяців: “І лише зараз дізнався про те, що цей трек виходить разом із реміксом від російського діджея Горбачова”, додав Дорн.

Крім того, Дорну, як він запевнив, не була відома дата релізу. Водночас Dop активно підтримують Україну, надсилаючи гуманітарну допомогу, зазначив українець. Втім, вони не пам’ятали про те, що 24 лютого це роковини повномасштабної російсько-української війни.

“24 лютого, визнаю, це неправильна дата для такого релізу, ще й із російським діджеєм, але він підтримує нас. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск, ми давно його затвердили. Він виходить, просто не буде виходити 24 [лютого]”, сказав Дорн.