На відповідний реліз звернула увагу артистка Марія Тучка (Туча) у Twitter, а відео з вибаченням Іван Дорн опублікував у своєму Instagram.
За словами Марії, подібний випуск треку є “толеруванням росіян”: “Ще раз повторюсь – реліз на річницю великої війни. Чи *бе мене, що це реліз на вінілі? Ніт. Це толерування русскіх? Так”, – написала співачка.
А тепер скажіть мені, що дорн щось викупив. На річницю війни, в нього буде реліз разом з французами Dop, на якому є ремікс руского музиканта філіпа гарбачьова. Ще раз повторюсь – реліз на річницю великої війни. Чи їбе мене, що це реліз на вінілі? Ніт. Це толерування рускіх? Так pic.twitter.com/z4Yjm3JRay
— ТУЧА (@tucha_x) February 2, 2023
У відповідь на допис Тучки, Іван Дорн запевнив, що не знав про те, що трек виходить із реміксом від російського діджея. У своєму зверненні артист вибачився та сказав, що хоче пояснити ситуацію, аби уникнути ймовірного скандалу.
За словами Дорна, трек із французьким гуртом Dop записано влітку 2021-го. Згодом його намагалися затвердити протягом 6 місяців: “І лише зараз дізнався про те, що цей трек виходить разом із реміксом від російського діджея Горбачова”, – додав Дорн.
Крім того, Дорну, як він запевнив, не була відома дата релізу. Водночас Dop активно підтримують Україну, надсилаючи гуманітарну допомогу, – зазначив українець. Втім, вони не пам’ятали про те, що 24 лютого – це роковини повномасштабної російсько-української війни.
“24 лютого, визнаю, це неправильна дата для такого релізу, ще й із російським діджеєм, але він підтримує нас. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск, ми давно його затвердили. Він виходить, просто не буде виходити 24 [лютого]”, – сказав Дорн.
- Українська співачка Яна Шемаєва на псевдо Jerry Heil отримала одну з п’яти нагород музичної премії Music Moves Europe Awards 2023.
- Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для британського артиста Сема Сміта на його нову пісню “I’m Not Here To Make Friends”.
- Російські війська стали знаменитими зокрема завдяки масовим актам крадіжок і мародерства на полі бою. Однак, пісню фізично украсти неможливо. Тож тут росіяни використовують інший підхід – і йдеться не про “створити щось своє”. Росіяни плагіатять.