Про це Гайдай написав у своєму Telegram-каналі.
У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці збройні сили агресора не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти.
“Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає”, – констатує Сергій Гайдай.
Він повідомив, що протягом учорашнього дня, 26 червня, штурмова авіація окупанта нанесла низку авіаударів по Лисичанську та Вовчоярівці, в останньому зараз тривають бої між збройними силами РФ і українськими захисниками.
Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно.
У зв’язку з постійними атаками, Лисичанськ зазнав значних ушкоджень, зараз за можливості проводяться обстеження вулиць і будинків на наявність постраждалих.
Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. Також на одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків. Також постраждало одне з підприємств, приміщення прикордонного загону, під обстріли потрапила територія автовокзалу та одна з адмінбудівель.
Росіяни обстріляли також культові споруди: будівлі Свято-Митрофанівського храму та храму Святої Великомучениці Варвари.
Гайдай стверджує, росіяни намагаються блокувати місто з півдня. Він наголосив, що при просуванні окупанти нищать усе, до чого може дістати їх артилерія та системи залпового вогню.
Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку, місто зазнало значних руйнувань – Гайдай // 8 фото
- За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська проводять операції на схід від Бахмута для утримання під контролем траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.
- Нагадаємо, розпочалася сто двадцять четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Росія продовжує спроби захопити схід України, зокрема зараз ворог намагається блокувати місто Лисичанськ (Луганського району) з півдня.
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