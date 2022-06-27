Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку, місто зазнало значних руйнувань – Гайдай

За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти атакують Лисичанськ (Луганська область) із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храми.

Про це Гайдай написав у своєму Telegram-каналі.

У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці збройні сили агресора не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти.

“Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає”, – констатує Сергій Гайдай.

Він повідомив, що протягом учорашнього дня, 26 червня, штурмова авіація окупанта нанесла низку авіаударів по Лисичанську та Вовчоярівці, в останньому зараз тривають бої між збройними силами РФ і українськими захисниками.

Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно.

У зв’язку з постійними атаками, Лисичанськ зазнав значних ушкоджень, зараз за можливості проводяться обстеження вулиць і будинків на наявність постраждалих.

Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. Також на одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків. Також постраждало одне з підприємств, приміщення прикордонного загону, під обстріли потрапила територія автовокзалу та одна з адмінбудівель.

Росіяни обстріляли також культові споруди: будівлі Свято-Митрофанівського храму та храму Святої Великомучениці Варвари.

Гайдай стверджує, росіяни намагаються блокувати місто з півдня. Він наголосив, що при просуванні окупанти нищать усе, до чого може дістати їх артилерія та системи залпового вогню.