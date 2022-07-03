Про це повідомило британське видання ВВС.

Юрій Сак зазначив, що українські захисники можуть відступати з певних територій, щоб у майбутньому їх відвоювати. Деякі тактичні відступи потрібні для того, щоб зберегти життя військовим.

Якщо Росія окупує всю Луганську область, то битва за Донбас не закінчиться. Збройні сили України продовжують контролювати низку інших великих міст у Донецькій області. Протягом днів населені пункти були цілями жорстких ракетних та артилерійських обстрілів, але війна триває.

Радник міністра висловив сподівання, що Україна зможе накопичити достатню кількість важкої артилерії та інших видів озброєння для визволення тимчасово захоплених теренів.