Литовська компанія Grigeo, яка займається паперовою та деревною промисловістю передасть чотири протидронні системи Збройним силам України.

Про це повідомляє прибалтійське видання Delfi.

Одна з найбільших у Балтійських країнах груп підприємств паперової та деревної промисловості АТ Grigeo у співпраці з волонтерською організацією Blue/Yellow передасть українській армії чотири протидронні системи, що виробляються у Литві. Вартість допомоги складає 60 тисяч євро.

“Новий пакет допомоги ми підготували з працівниками під час традиційного літнього свята. Оскільки працівники нашого українського підприємства через повномасштабну війну приїхати не змогли, ми спільно вирішили їх підтримати. Тому від їх імені надсилаємо необхідну допомогу на фронт”, – сказав президент Grigeo Гінтаутас Пангоніс.

Також він додав, що компанія буде й надалі надавати допомогу Україні.

“Сподіваємося вже наступного року прийняти свою команду українців, традиційно у Литві”, – наголосив президент Grigeo Гінтаутас Пангоніс.

Протидронні системи, прозвані українцями “литовськими гарматами”, виробляє литовське товариство NT Service. Їх придбання та доставлення на фронт Grigeo здійснює разом з волонтерською організацією Blue/Yellow.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, товариство вже виділило 35 тис. євро гуманітарної допомоги в Україну – на продукти харчування, засоби гігієни, придбання інших потрібних речей людям, які постраждали від війни.

У співпраці з литовським Червоним Хрестом Grigeo виготовляє пакування для гуманітарної допомоги. В Україні діє товариство з виробництва гофрованого картону Mena Pak, яке належить групі підприємств. Зупинивши роботу у перший день війни, у травні компанія знову відновила виробництво.