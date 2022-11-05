Литовські прикордонники на контрольно-пропускному пункті Кібартай не дозволили в'їхати в країну потягу із російською військовою символікою на вагонах.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби прикордонної охорони Литви.

Служба охорони держкордону Литви (СОДКЛ) заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п’ять вагонів і повернути їх у Калінінградську область.

“В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони “Литовські залізниці”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що п’ять вагонів мають бути відчеплені та повернуті назад до Калінінградської області, і лише тоді поїзди зможуть проїхати територією Литви.

Зазначимо, що у квітні влада Литви заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Росією. У зв’язку з цим країна відкликала свого посла з Москви та вислала російського посла з Вільнюса. З того часу російську місію очолював тимчасовий повірений у справах РФ Сергій Рябоконь.

Такий крок зроблено “через дії та заяви дипломата, які не узгоджуються з дипломатичним статусом”. Після бесіди з приводу анексії Росією територій України, сьогодні стало відомо, що Рябоконь також має залишити країну протягом п’яти днів.

Представнику посольства Росії в Литві також заявлено протест проти долучення до складу РФ ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не буде надавати притулок громадянам РФ, які хочуть уникнути мобілізації. “Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна”, — зауважив Габріелюс Ландсбергіс.