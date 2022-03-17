Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.
Відповідна резолюція закликає ООН негайно вжити заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною. Це має забезпечити захист української території від чисельних авіаударів та ракетних ударів з боку російських загарбників.
The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe
— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022
Як відомо, армія РФ цілеспрямовано бомбардує житлові будинки та цивільну інфраструктуру з метою залякати мирне населення. Саме внаслідок таких злочинних дій загинуло вже декілька тисяч мирних українців.
Зауважимо, це вже друге рішення парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО, після того, як естонські парламентарі у зверненні закликали інші держави прийняти резолюції.
- Нагадаємо, загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
- У Рубіжному, що на Луганщині обстріли російських окупантів тривали всю ніч. Внаслідок загарбницьких дій РФ, щонайменше 27 житлових будинків були пошкоджені.
- У Дарницькому районі української столиці внаслідок падіння залишків збитої російської ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці.