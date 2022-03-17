Литовський Сейм долучився до ініціативи парламенту Естонії та одностайно підтримав резолюцію щодо забезпечення безпольотної зони над Україною для російської авіації.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.

Відповідна резолюція закликає ООН негайно вжити заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною. Це має забезпечити захист української території від чисельних авіаударів та ракетних ударів з боку російських загарбників.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022

Як відомо, армія РФ цілеспрямовано бомбардує житлові будинки та цивільну інфраструктуру з метою залякати мирне населення. Саме внаслідок таких злочинних дій загинуло вже декілька тисяч мирних українців.

Зауважимо, це вже друге рішення парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО, після того, як естонські парламентарі у зверненні закликали інші держави прийняти резолюції.