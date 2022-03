Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.

Відповідна резолюція закликає ООН негайно вжити заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною. Це має забезпечити захист української території від чисельних авіаударів та ракетних ударів з боку російських загарбників.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe

— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022