Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.
“Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”, — написав Тапінас.
За словами журналіста, нині триває збір коштів ще на один дрон для ЗСУ: “Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру”, — додав журналіст.
Раніше він збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.
- На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.