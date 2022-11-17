Литовці зібрали 250 тисяч доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів та дали йому назву "Peace Дец".

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

“Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”, — написав Тапінас.

За словами журналіста, нині триває збір коштів ще на один дрон для ЗСУ: “Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру”, — додав журналіст.

Раніше він збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.