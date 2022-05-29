За три дні литовці зібрали $4,7 млн, аби придбати Bаyraktar для України

Сотні жителів Литви вирішили об'єднатися для того, щоб купити сучасний БПЛА для України на знак солідарності з українцями у боротьбі проти російської збройної агресії.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

У телекомпанії Laisves TV, котра організувала акцію, зауважили, що $4,7 мільйона зібрали всього за три з половиною дні, переважно невеликими сумами, для фінансування покупки військового безпілотника Bаyraktar TB2.

“До того, як почалася війна, ніхто з нас не думав, що ми купуватимемо зброю. Але зараз це нормальне явище. Потрібно щось робити, щоб світ став кращим. У той час як уряди найбільших країн світу нескінченно радяться, литовське суспільство просто об’єднується”, – зазначила 32-річна Агнє Беліцкайте, яка перерахувала 100 євро одразу після початку збору коштів 25 травня.

Своєю чергою, посол України в Литві Петро Бешта наголосив, що наразі це перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити щось на кшталт Bаyraktar.

Безпілотники Bаyraktar довели свою ефективність проти російських військ та їхніх союзників у конфліктах у Сирії та Лівії, його закупівля організована Міністерством оборони Литви.

Довідка. Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.

Bayraktar TB2 керується з наземної станції, яка перевозиться автомобілем:

довжина: 6,5 м;

висота: 2,2 м;

розмах крила: 12 м;

максимальна злітна маса: 650 кг;

вантажопідйомність: 150 кг (з них 55 кг оптико-електронна станція);

максимальна швидкість: 222 км/год;

крейсерська швидкість: 130 км/год;

радіус зв’язку з центром керування: 150 км, оновлена версія — до 300 км;

стеля: 8200 м;

автономність: 27 год;

пальне: 300 л бензину;

оператори: 3 людини наземного центру керування.

Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби. А саме:

інтелектуальні боєприпаси MAM: керовані MAM-C (уламково-фугасні) і MAM-L (термобаричні);

протитанкові ракети UMTAS дальньої дії;

ракети Roketsan Cirit (70 mm);

лазерно керовані ракети TUBITAK-SAGE BOZOK;

бомби TUBITAK-SAGE TOGAN (81 mm);

модульні боєприпаси (з двигунами та без, з різними боєголовками) TUBITAK-SAGE KUZGUN.

Раніше творець безпілотників Bayraktar Халук Байрактар долучився до підтримки України на тлі війни з РФ.