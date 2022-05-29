За три дні литовці зібрали $4,7 млн, аби придбати Bаyraktar для України

Про це пише інформаційне агентство Reuters.
У телекомпанії Laisves TV, котра організувала акцію, зауважили, що $4,7 мільйона зібрали всього за три з половиною дні, переважно невеликими сумами, для фінансування покупки військового безпілотника Bаyraktar TB2.
“До того, як почалася війна, ніхто з нас не думав, що ми купуватимемо зброю. Але зараз це нормальне явище. Потрібно щось робити, щоб світ став кращим. У той час як уряди найбільших країн світу нескінченно радяться, литовське суспільство просто об’єднується”, – зазначила 32-річна Агнє Беліцкайте, яка перерахувала 100 євро одразу після початку збору коштів 25 травня.
Своєю чергою, посол України в Литві Петро Бешта наголосив, що наразі це перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити щось на кшталт Bаyraktar.
Безпілотники Bаyraktar довели свою ефективність проти російських військ та їхніх союзників у конфліктах у Сирії та Лівії, його закупівля організована Міністерством оборони Литви.
Довідка. Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.
Bayraktar TB2 керується з наземної станції, яка перевозиться автомобілем:
- довжина: 6,5 м;
- висота: 2,2 м;
- розмах крила: 12 м;
- максимальна злітна маса: 650 кг;
- вантажопідйомність: 150 кг (з них 55 кг оптико-електронна станція);
- максимальна швидкість: 222 км/год;
- крейсерська швидкість: 130 км/год;
- радіус зв’язку з центром керування: 150 км, оновлена версія — до 300 км;
- стеля: 8200 м;
- автономність: 27 год;
- пальне: 300 л бензину;
- оператори: 3 людини наземного центру керування.
Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби. А саме:
- інтелектуальні боєприпаси MAM: керовані MAM-C (уламково-фугасні) і MAM-L (термобаричні);
- протитанкові ракети UMTAS дальньої дії;
- ракети Roketsan Cirit (70 mm);
- лазерно керовані ракети TUBITAK-SAGE BOZOK;
- бомби TUBITAK-SAGE TOGAN (81 mm);
- модульні боєприпаси (з двигунами та без, з різними боєголовками) TUBITAK-SAGE KUZGUN.
Раніше творець безпілотників Bayraktar Халук Байрактар долучився до підтримки України на тлі війни з РФ.
- Нагадаємо, коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.
- Посол України у Німеччині Андрій Мельник зреагував на повідомлення про те, що німецьке озброєння вже на шляху в Україну, саркастичним дописом.
- Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські артилеристи швидко опанували французькі гаубиці “Caesar”, і зброя вже на передовій, допомагає у боротьбі з російськими окупантами.
- Окрім цього, Україна стала найбільшим у світі отримувачем військової допомоги від США.