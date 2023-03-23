Литва вирішила долучитися до відбудови освітньої інфраструктури у деокупованих областях України. Спільні пілотні проєкти вже тривають.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Команда Агентства відновлення провела зустріч з делегацією Литовської республіки.

Серед спільних проєктів Литва залучилась до відбудови шкіл в Авдіївці та Бородянці. У 2023 році досвід співпраці може бути масштабованим на 11 ключових регіонів, які найбільш постраждали від війни: Херсонську, Миколаївську, Одеську, Київську, Чернігівську, Сумську, Донецьку, Харківську, Житомирську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Поки що ж Агентство опрацьовує потреби громад та обласних військових адміністрацій. У зазначених регіонах формують “портфель проєктів” на 2023 рік. Ініціативу залишать за органами місцевого самоврядування. Також Агентство виступає їх головним помічником у реалізації проєктів відновлення.

Команда Агентства та мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс обговорили питання можливих сценаріїв залучення литовської сторони до проєктних робіт. Самоврядування столиці Литви може надати технічну підтримку для швидкої реалізації проєктів відновлення. Зокрема, співпраця з Литвою допоможе забезпечити українські громади готовими проєктами освітніх закладів.