Про це повідомляє видання LRT.

“Потрібно усіма можливими засобами підтримувати Україну. Литва готова до цього, у тому числі й передати Україні летальну зброю”, – зауважив Арвідас Анушаускас.

Водночас міністр не уточнив про яку саме зброю йдеться.

“Це питання багатосторонньої угоди, тому я не буду зараз відповідати прямо. Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник”, – зазначив голова Міноборони Литви.