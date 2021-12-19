Про це повідомляє видання LRT.
“Потрібно усіма можливими засобами підтримувати Україну. Литва готова до цього, у тому числі й передати Україні летальну зброю”, – зауважив Арвідас Анушаускас.
Водночас міністр не уточнив про яку саме зброю йдеться.
“Це питання багатосторонньої угоди, тому я не буду зараз відповідати прямо. Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник”, – зазначив голова Міноборони Литви.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- А глава МЗС України закликав, Сполучені Штати, Великобританію та Європейський союз докладно розповісти, як вони діятимуть стосовно Росії у разі її військового вторгнення в Україну.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні та звернувся до влади Російської Федерації. Він назвав нарощування російської військової потужності на кордоні біля України “незрозумілим і невиправданим”.
- До цього Єнс Столтенберг також застеріг Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.