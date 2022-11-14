Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Загалом Литва надала Україні вже 62 М113 різного призначення.

“Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси”, — написав він.

Зазначимо, що M113 є основним гусеничним бронетранспортером. Ця техніка перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.

У базовій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7-мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.