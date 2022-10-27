Литва передала Україні партію військової допомоги. Вона охоплює позашляховики та іншу техніку, яка необхідна Збройним силам України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

“Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку”, — написав глава Міноборони.

More support to Ukraine 🇺🇦 ! @LTU_Army sent 7 armored SUVs "Toyota Land Cruiser 200" and other equipment to Ukraine. pic.twitter.com/76TTy27d47 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 27, 2022

12 жовтня Арвідас Анушаускас заявляв, що Литва готує новий пакет військової допомоги для України. У такий спосіб країна продовжила підтримку на тлі війни.

Литва мала намір передати на потреби ЗСУ зимовий одяг та спорядження, додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, 120 мм міномети на платформі M113, бронемашини, тепловізори та безпілотники.