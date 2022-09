Про це він написав у Twitter.

“Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна”, — зауважив Габріелюс Ландсбергіс.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 23, 2022