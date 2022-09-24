Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не буде надавати притулок громадянам РФ, які хочуть уникнути мобілізації.

Про це він написав у Twitter.

“Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна”, — зауважив Габріелюс Ландсбергіс.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 23, 2022

Варто зазначити, що нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати усіх громадян Росії від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.

Інгріда Шимоніте зазначила, що світовій спільноті не слід приймати російських громадян, які до мобілізації виступали за війну.

Вона наголосила, що громадяни РФ мали вдосталь часу, аби вирішити, яку позицію вони займають у повномасштабній війні проти України. Прем’єрка нагадала, що для цього було вісім років — з моменту, коли Росія розпочала своє вторгнення ще у 2014 році.

“Я не розумію ситуації, коли ми дозволяємо людям приїжджати до Литви з гуманітарних міркувань тільки тому, що війна була для них нормальною, коли вони дивилися її по телевізору, сидячи на дивані. Але вона виявилася ненормальною, коли ваш уряд і ваш Шойгу запросив вас до армії та запропонували вам брати участь у цій війні особисто”, — заявила прем’єр-міністерка.

На її думку, варто оцінювати кожного громадянина за параметрами. Йдеться про персональні якості, ризики, які має особа, та позицію, яку вона займає.

Нагадаємо, що 21 вересня президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив “часткову” мобілізацію у Російській Федерації.