Джерело: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Facebook.

Зранку президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна придбала дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS для України. Він наголосив, що вони зможуть доповнити та розширити оперативні можливості наданих Норвегією та США систем, які зараз використовуються в Україні.

“Запланований пакет литовської військової підтримки України включатиме не лише системи запуску ракет NASAMS, а й 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, досягне 72 одиниць”, – підкреслив міністр.

За його словами, Литва на 2023 рік замовила виготовлення 12,5 млн патронів. З них 2,5 млн будуть готові найближчим часом.

Також Україні передадуть тисячі протитанкових боєприпасів для гранатометів.

Арвідас Анушаускас зауважив, що загальна військова підтримка Литви для України перевищує 500 мільйонів євро.