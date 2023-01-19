Литва оголосила про новий пакет військової допомоги на близько 125 мільйонів євро.

Про це повідомило Міноборони Литви.

“Литва продовжить підтримувати Україну та оголосила про майбутній смертельний пакет підтримки приблизно на 125 млн євро. Оскільки воєнна ситуація вимагає додаткової допомоги Збройним Силам України”, — йдеться у повідомленні.

🇱🇹 Lithuania will continue supporting 🇺🇦 Ukraine and has declared the upcoming lethal support package of approx. 1⃣2⃣5⃣ mln euros. As the war situation calls for more aid for Ukrainian Armed Forces. #StandWithUkraine pic.twitter.com/uqnkFhQMNc — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 19, 2023

На сайті Міноборони Литви зазначили, що глава відомства Арвідас Анушаускас сьогодні прибув до Естонії, щоб взяти участь у заході на авіабазі Тапа. Зустріч організувала Естонія та Велика Британія з метою надання військової допомоги Україні. Всього у ньому взяли участь представники 17 країн.

Глави міністерств та їхні представники обговорять подальшу підтримку України. Вони порушать питання можливості прискорення та розширення допомоги, оцінять можливість надання танків, бронетехніки та іншої важкої техніки.

Зустріч має завершитися оголошенням планів подальшої військової допомоги Збройним Силам України. Учасники планують закликати менш активні країни посилити внесок у підтримку ЗСУ за інтенсивністю та обсягом.

Зустріч відбулася напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони в Рамштайні у п’ятницю, 20 січня.