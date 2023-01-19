Про це повідомило Міноборони Литви.
“Литва продовжить підтримувати Україну та оголосила про майбутній летальний пакет підтримки приблизно на 125 млн євро. Оскільки воєнна ситуація вимагає додаткової допомоги Збройним Силам України”, – йдеться у повідомленні.
🇱🇹 Lithuania will continue supporting 🇺🇦 Ukraine and has declared the upcoming lethal support package of approx. 1⃣2⃣5⃣ mln euros. As the war situation calls for more aid for Ukrainian Armed Forces. #StandWithUkraine pic.twitter.com/uqnkFhQMNc
— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 19, 2023
На сайті Міноборони Литви зазначили, що глава відомства Арвідас Анушаускас сьогодні прибув до Естонії, щоб взяти участь у заході на авіабазі Тапа. Зустріч організували Естонія та Велика Британія з метою надання військової допомоги Україні. Загалом у ній взяли участь представники 17 країн.
Глави міністерств та їхні представники обговорять подальшу підтримку України. Вони обговорять можливість прискорення та розширення допомоги, оцінять можливість надання танків, бронетехніки та іншої важкої техніки.
Зустріч має завершитися оголошенням планів подальшої військової допомоги Збройним Силам України. Учасники планують закликати менш активні країни посилити внесок у підтримку ЗСУ – як за інтенсивністю, так і за обсягом.
Зустріч відбулася напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони в Рамштайні у п’ятницю, 20 січня.
- Швеція планує надати Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Зокрема планується передати 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
- Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.
- Міноборони США закликало свої війська, дислоковані у Південній Кореї, надати обладнання Україні для допомоги у війни проти Росії. Крок є зусиллями Штатів з підтримки матеріально-технічних запасів.
- У Нідерландах нижня палата парламенту підтримала рішення надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Більшість членів палати представників ухвалила такий крок.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава “сама вчинить правильно”.
- Велика Британія має намір відправити в Україну 600 ракет Brimstone для підтримки країни у її боротьбі з Росією.
- Уряд Данії ухвалив рішення відправити Україні гаубичну систему озброєння Caesar. Всього планують передати 19 одиниць замість шести.