Про це повідомило Міноборони Литви.

“Литва продовжить підтримувати Україну та оголосила про майбутній летальний пакет підтримки приблизно на 125 млн євро. Оскільки воєнна ситуація вимагає додаткової допомоги Збройним Силам України”, – йдеться у повідомленні.

🇱🇹 Lithuania will continue supporting 🇺🇦 Ukraine and has declared the upcoming lethal support package of approx. 1⃣2⃣5⃣ mln euros. As the war situation calls for more aid for Ukrainian Armed Forces. #StandWithUkraine pic.twitter.com/uqnkFhQMNc

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) January 19, 2023