Про це повідомило Міноборони Литви.

“Литва продовжить підтримувати Україну та оголосила про майбутній летальний пакет підтримки приблизно на 125 млн євро. Оскільки воєнна ситуація вимагає додаткової допомоги Збройним Силам України”, – йдеться у повідомленні.

На сайті Міноборони Литви зазначили, що глава відомства Арвідас Анушаускас сьогодні прибув до Естонії, щоб взяти участь у заході на авіабазі Тапа. Зустріч організували Естонія та Велика Британія з метою надання військової допомоги Україні. Загалом у ній взяли участь представники 17 країн.

Глави міністерств та їхні представники обговорять подальшу підтримку України. Вони обговорять можливість прискорення та розширення допомоги, оцінять можливість надання танків, бронетехніки та іншої важкої техніки.

Зустріч має завершитися оголошенням планів подальшої військової допомоги Збройним Силам України. Учасники планують закликати менш активні країни посилити внесок у підтримку ЗСУ – як за інтенсивністю, так і за обсягом.

Зустріч відбулася напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони в Рамштайні у п’ятницю, 20 січня.