Литовська Республіка передала Україні потужний автотрансформатор, який може забезпечити електроенергією до 200 000 домогосподарств.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Як наголосили у відомстві, у межах співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми, Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор.

Його буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Зазначається, що про необхідність такого трансформатора повідомив очільник Міненерго України Герман Галущенко під час перемовин зі своїм литовським колегою Дайнюсом Крейвісом. Останній оперативно зреагував на прохання України, передавши потрібне обладнання.

“Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам”, – зазначив Галущенко.

Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.