Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом із боєприпасами”, — написав міністр оборони Литви.

🇱🇹🇺🇦Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022

Зазначимо, що Міністерство оборони Литви забезпечить приблизно 25 тисяч українських військових зимовим одягом на суму понад 2 мільйони євро.

Мовиться про теплий верхній одяг і білизну, який міністерство оборони закупило у трьох литовських виробників. Один із них, компанія Audimas Supply, вирішила за додаткові кошти шити одяг для української армії. Відтак, компанія безоплатно додасть до закупленого міністерством оборони одягу для українських військових 1000 флісових светрів.

“Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Усі люди доброї волі Литви у цей непростий час — разом з Україною. Навіть невелика допомога може бути життєво важливою”, — зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Крім того, 26 листопада Литва відправила в Україну 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності, а також готує наступний пакет гуманітарної допомоги для українського енергосектору на суму 2 мільйони євро. Загалом Литва має намір надати 252 трансформатори.