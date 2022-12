Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом із боєприпасами”, — написав міністр оборони Литви.

🇱🇹🇺🇦Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022