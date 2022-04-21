Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє BNS з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

Кількість збройної підтримки не уточнюється, проте залишкова вартість усієї переданої військової підтримки становить десятки мільйонів євро.

“Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато”, — заявив він.

Серед переданої Україні зброї: ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.

Міністр оборони зауважив, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою.