Про це повідомляє BNS з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.
Кількість збройної підтримки не уточнюється, проте залишкова вартість усієї переданої військової підтримки становить десятки мільйонів євро.
“Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато”, — заявив він.
Серед переданої Україні зброї: ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.
Міністр оборони зауважив, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою.
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