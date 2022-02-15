У відповідь на запит уряду України уряд Литви передасть Україні ще 225 600 доз вакцини проти COVID-19 виробника Johnson & Johnson.

Про це інформує пресслужба уряду Литви.

Вакцини передадуть в межах світової ініціативи COVAX. Уряд Литви пояснив цей крок тим, що Україні доводиться боротися не лише з викликами стрімкого поширення коронавірусної інфекції, а й з війною.

“Сьогодні, оскільки Україні доводиться впоратися не лише з викликами пандемії, а й зі зростаючою військовою агресією з боку Росії, я щаслива, що маю можливість передати українському народу вакцини від COVID-19”, – сказала прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

Отримані вакцини Україна передасть громадянам, які проживають у Луганській і Донецькій областях, адже вони найбільше постраждали протягом восьми років війни на Схожі України. Очільниця уряду Литви наголосила на важливості єднання проти викликів сьогодення.

“Тільки єдність і добра воля можуть допомогти нам успішно стримати вірус”, – наголошує Інґріда Шимоніте.

Литва вже надала вакцини Латвії, Україні, Молдові, Норвегії, Грузії, Вірменії, Таджикистану, Тайваню, В’єтнаму та Індонезії. Загалом, країна вже передала країнам-партнерам 1,6 мільйона доз вакцини проти COVID-19.