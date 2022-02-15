Про це інформує пресслужба уряду Литви.
Вакцини передадуть в межах світової ініціативи COVAX. Уряд Литви пояснив цей крок тим, що Україні доводиться боротися не лише з викликами стрімкого поширення коронавірусної інфекції, а й з війною.
“Сьогодні, оскільки Україні доводиться впоратися не лише з викликами пандемії, а й зі зростаючою військовою агресією з боку Росії, я щаслива, що маю можливість передати українському народу вакцини від COVID-19”, – сказала прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.
Отримані вакцини Україна передасть громадянам, які проживають у Луганській і Донецькій областях, адже вони найбільше постраждали протягом восьми років війни на Схожі України. Очільниця уряду Литви наголосила на важливості єднання проти викликів сьогодення.
“Тільки єдність і добра воля можуть допомогти нам успішно стримати вірус”, – наголошує Інґріда Шимоніте.
Литва вже надала вакцини Латвії, Україні, Молдові, Норвегії, Грузії, Вірменії, Таджикистану, Тайваню, В’єтнаму та Індонезії. Загалом, країна вже передала країнам-партнерам 1,6 мільйона доз вакцини проти COVID-19.
- Нагадаємо, за добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 393, медпрацівників – 884.