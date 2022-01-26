Про це повідомляє литовське LRT.
Рішення про передачу озброєнь підготували в Міністерстві оборони Литви. Загальна сума приладів становить понад 342 тисячі євро, але надішлють їх на безоплатній основі. Витрати на транспортування покриє країна-партнер.
Тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій в Україні. Їх дозволяється використовувати тільки для забезпечення безпеки військових і структур ЗСУ. Відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй ними можна користуватися у заходах за регіональними і колективними договорами.
- Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність надати Україні 5 тисяч військових касок. Водночас Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії, й також блокує постачання з Естонії.
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
Міноборони РФ перекидає до Білорусі винищувачів Су-35 з екіпажами Східного військового округу РФ. Відомо, що деякі з них уже прийняли бойове чергування.