Уряд Литви ухвалив рішення про передачу українським військовим 24 портативних тепловізорів. Однак використання приладів за іншою метою або передача їх третій стороні без попередньої письмової згоди забороняється.

Про це повідомляє литовське LRT.

Рішення про передачу озброєнь підготували в Міністерстві оборони Литви. Загальна сума приладів становить понад 342 тисячі євро, але надішлють їх на безоплатній основі. Витрати на транспортування покриє країна-партнер.

Тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій в Україні. Їх дозволяється використовувати тільки для забезпечення безпеки військових і структур ЗСУ. Відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй ними можна користуватися у заходах за регіональними і колективними договорами.