Про це повідомляє литовське LRT.

Рішення про передачу озброєнь підготували в Міністерстві оборони Литви. Загальна сума приладів становить понад 342 тисячі євро, але надішлють їх на безоплатній основі. Витрати на транспортування покриє країна-партнер.

Тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій в Україні. Їх дозволяється використовувати тільки для забезпечення безпеки військових і структур ЗСУ. Відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй ними можна користуватися у заходах за регіональними і колективними договорами.