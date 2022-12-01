Про це йдеться на сайті Міноборони Литви.

Мовиться про теплий верхній одяг і білизну, який міністерство оборони закупило у трьох литовських виробників. Один із них, компанія Audimas Supply, вирішила за додаткові кошти шити одяг для української армії. Відтак, компанія безоплатно додасть до закупленого міністерством оборони одягу для українських військових 1000 флісових светрів.

“Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Усі люди доброї волі Литви у цей непростий час — разом з Україною. Навіть невелика допомога може бути життєво важливою”, — зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначимо, що 26 листопада Литва відправила в Україну 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності, а також готує наступний пакет гуманітарної допомоги для українського енергосектору на суму 2 мільйони євро. Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.

Під час зустрічі Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Відтак, з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Загалом Литва має намір надати 252 трансформатори.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту й реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 мільйони євро.