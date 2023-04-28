Про це йдеться у заяві міністра оборони Арвідаса Анушаускаса.

Відтак запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на 20 відсотків більше.

Очільник Міноборони Литви зазначив, що накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та коштів.

За його словами, це пов’язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й із дуже швидкою модернізацією Збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.

Зазначається, що 2022 рік для Литви став рекордним у сфері військового накопичення, коли майже п’яту частина оборонного бюджету (18,3%) було спрямовано на закупівлю військового запасу з урахуванням додаткових асигнувань, отриманих протягом року.

У Міноборони Литви зазначили, що близько 90% військових запасів складається з боєприпасів, а решта – різні інженерні засоби та вибухові матеріали.