Литва поділиться з Україною надлишками COVID-вакцини

Про це заявили міністри закордонних справ України та Литви Дмитро Кулеба і Габріелюс Ландсбергіс під час спільної пресконференції.
“Під час нашої розмови я висловив занепокоєння недостатньою кількістю вакцини в Україні та запевнив міністра, що в разі виникнення надлишку, ми будемо ділитися з Україною”, – сказав Ландсбергіс.
Він зазначив, що наразі Єврокомісія не врегулювала процедуру передачі надлишкової вакцини партнерами на рівні блоку. Тому країна може сама визначати, кому передати вакцину, що залишається.
Також він закликав колег з країн ЄС поділитися надлишковою вакциною з Україною.
“Ми обговорили боротьбу з коронавірусу. І я дуже вдячний Габріелюсу, що він повідомив таку інформацію: коли у Литви з’являться надлишки вакцини від коронавірусу, вона з радістю поділиться нею з Україною”, – додав Кулеба.
У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Звідки уряд братиме гроші на вакцину, які це будуть вакцини і коли вони потраплять до України — в матеріалі #Букв.