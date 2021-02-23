Литва поділиться з Україною надлишками COVID-вакцини

Литва заявила про готовність поділитися з Україною надлишком вакцини проти коронавірусу.

Про це заявили міністри закордонних справ України та Литви Дмитро Кулеба і Габріелюс Ландсбергіс під час спільної пресконференції.

“Під час нашої розмови я висловив занепокоєння недостатньою кількістю вакцини в Україні та запевнив міністра, що в разі виникнення надлишку, ми будемо ділитися з Україною”, – сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що наразі Єврокомісія не врегулювала процедуру передачі надлишкової вакцини партнерами на рівні блоку. Тому країна може сама визначати, кому передати вакцину, що залишається.

Також він закликав колег з країн ЄС поділитися надлишковою вакциною з Україною.

“Ми обговорили боротьбу з коронавірусу. І я дуже вдячний Габріелюсу, що він повідомив таку інформацію: коли у Литви з’являться надлишки вакцини від коронавірусу, вона з радістю поділиться нею з Україною”, – додав Кулеба.

У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.