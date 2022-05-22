Вже з 22 травня Литва повністю скоротить імпорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, електроенергії та природного газу.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Міністерство енергетики країни повідомило у п’ятницю, що Європейська енергетична біржа Nord Pool вирішила припинити торгівлю російською електроенергією зі своїм єдиним імпортером у країнах Балтії, російським комунальним підприємством “Інтер РАО”, тобто країна більше не буде імпортувати російську енергетику.

“Це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на її шляху до енергетичної незалежності, але це також вираз нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину”, – зазначив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.

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Таку заяву Литви оцінив перший віце-спікер українського парламенту Олександр Корнієнко.