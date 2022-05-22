Про це інформує американський телеканал CNN.
Міністерство енергетики країни повідомило у п’ятницю, що Європейська енергетична біржа Nord Pool вирішила припинити торгівлю російською електроенергією зі своїм єдиним імпортером у країнах Балтії, російським комунальним підприємством “Інтер РАО”, тобто країна більше не буде імпортувати російську енергетику.
“Це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на її шляху до енергетичної незалежності, але це також вираз нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину”, – зазначив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.
Таку заяву Литви оцінив перший віце-спікер українського парламенту Олександр Корнієнко.
“Литва офіційно припиняє імпорт російських газу, нафти та електроенергії. Прекрасний приклад для інших союзників, як отримати незалежність від російських енергоресурсів”, – зауважив Корнієнко.
- Нагадаємо, Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.
- Напередодні ділове видання Bloomberg повідомило, що деякі країни-члени Європейського Союзу думають над тим, щоб на деякий час відкласти запровадження ембарго на російську нафту, адже суперечки навколо цього питання затягують процес введення нових санкцій проти РФ.
- Також у ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з РФ, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.