Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Сьогодні українським військовим відправлено першу партію теплих светрів та термокомплектів литовського виробництва. Загалом у найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів і 15 тисяч термокомплектів”, ­– зазначив Арвідас Анушаускас.

Крім того, раніше повідомлялося, що міністерство оборони Литви забезпечить приблизно 25 тисяч українських військових зимовим одягом на суму понад 2 мільйони євро. Мовиться про теплий верхній одяг і білизну, які міністерство оборони закупило у трьох литовських виробників.

Один із них, компанія Audimas Supply, вирішила за додаткові кошти шити одяг для української армії. Відтак, компанія безоплатно додасть до закупленого міністерством оборони одягу для українських військових 1000 флісових светрів.

“Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Усі люди доброї волі Литви у цей непростий час – разом з Україною. Навіть невелика допомога може бути життєво важливою”, – зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також 3 грудня Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. “Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом із боєприпасами”, – написав міністр оборони Литви.