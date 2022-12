Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Сьогодні українським військовим відправлено першу партію теплих светрів та термокомплектів литовського виробництва. Загалом у найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів і 15 тисяч термокомплектів”, ­– зазначив Арвідас Анушаускас.

Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in 🇱🇹 were sent to soldiers of 🇺🇦. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0

