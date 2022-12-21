Сьогодні, 21 грудня, Литва надіслала першу партію светрів та термокомплектів для військових Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Сьогодні українським військовим відправлено першу партію теплих светрів та термокомплектів литовського виробництва. Загалом у найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів і 15 тисяч термокомплектів”, ­– зазначив Арвідас Анушаускас.

Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in 🇱🇹 were sent to soldiers of 🇺🇦. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2022

Крім того, раніше повідомлялося, що міністерство оборони Литви забезпечить приблизно 25 тисяч українських військових зимовим одягом на суму понад 2 мільйони євро. Мовиться про теплий верхній одяг і білизну, які міністерство оборони закупило у трьох литовських виробників.

Один із них, компанія Audimas Supply, вирішила за додаткові кошти шити одяг для української армії. Відтак, компанія безоплатно додасть до закупленого міністерством оборони одягу для українських військових 1000 флісових светрів.

“Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Усі люди доброї волі Литви у цей непростий час – разом з Україною. Навіть невелика допомога може бути життєво важливою”, – зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також 3 грудня Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. “Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом із боєприпасами”, – написав міністр оборони Литви.