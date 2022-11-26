Литва відправила в Україну 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності, а також готує наступний пакет гуманітарної допомоги для українського енергосектору на суму 2 мільйони євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.

Під час зустрічі Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Відтак, з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Крім того, зараз готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.

Герман Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку РФ. А також подякував литовським партнерам за оперативну допомогу.

“Литва завжди була нам надійним партнером та другом. Ми дуже цінуємо підтримку, яку ви надаєте Україні на всіх рівнях. Я переконаний, що єдність та солідарність допоможуть нам протистояти нашому спільному ворогу і принесуть перемогу над агресором”, – наголосив Герман Галущенко.

Зазначимо, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту й реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 мільйони євро.