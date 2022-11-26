Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.
Під час зустрічі Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Відтак, з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.
Крім того, зараз готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.
Герман Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку РФ. А також подякував литовським партнерам за оперативну допомогу.
“Литва завжди була нам надійним партнером та другом. Ми дуже цінуємо підтримку, яку ви надаєте Україні на всіх рівнях. Я переконаний, що єдність та солідарність допоможуть нам протистояти нашому спільному ворогу і принесуть перемогу над агресором”, – наголосив Герман Галущенко.
Зазначимо, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту й реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 мільйони євро.
- Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак РФ.
- Франція спорядила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
- Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для відновлення критичної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень після низки російських ракетних обстрілів.